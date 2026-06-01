Rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Satı İrdeli (66), son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum’un Laçin İlçesi Gökgözler Köyü nüfusuna kayıtlı, 2021 yılı Mayıs ayında kaybettiğimiz Eğitim-İş önceki dönem şube başkanlarından merhum öğretmen Duran İrdeli’nin eşi Satı İrdeli vefat etti. Eczacı Seda İrdeli ile kütüphaneci Duygu İrdeli’nin anneleri olan Satı İrdeli’nin vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Gökgözler Köyünde toprağa verildi.

Cenazeye; Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirel, Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK