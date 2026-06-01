Bir süredir kanser tedavisi gören Dr. Sanlı Köse 28 Mayıs 2026 perşembe günü Adana'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Neriman ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Hasan Hüseyin Köse'nin oğlu, Esra Köse'nin eşi, Ekin Köse'nin babası, Selda ve Seda Köse'nin ağabeyi olan Dr. Sanlı Köse'nin cenazesi 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü ilk olarak Adana'dan uçakla Merzifon'a getirildi. Köse’nin cenazesi dün Gümüşhacıköy'ün Çetmi Köyü'nde toprağa verildi.

1986 yılı Çorum Atatürk Lisesi mezunu olan Dr. Sanlı Köse'nin genç yaşta kaybı üzüntü yaratırken cenazesine Çorum’dan çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

