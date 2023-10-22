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Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan genel kurula Türk Diyanet-Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, TÜRKAV İl Temsilcisi İsmail Deli ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın başlanmasıyla başlayan genel kurulda Divan Başkanlığına Nadir Baylar, kâtip üyeliklere ise Mustafa Ünlü ile Ali Tuna seçildi.



Genel kurulda konuşma yapan Türk Diyanet-Vakıf Sen Çorum Şubesi’nin eski başkanı Tuygun Hoşnut, hem kendisinin hem de yönetimden bazı isimlerin emekliye ayrılması nedeniyle olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirterek, yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini iletti.

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ile TÜRKAV İl Temsilcisi İsmail Deli de birer konuşma yaparak hayırlı olsun dileklerini ilettiler.



MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Cıplak da din görevlilerinin toplumun adaletsizliğe, haksızlığa uğramaması için toplumun önde giden insanları olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde Metin Lale, Türk Diyanet-Vakıf Sen Çorum Şubesi’nin yeni başkanı oldu.

Metin Lale’nin yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Muhammed Ceylan, Muhammet Kurt, Hüseyin Ayvalı, Nihat Uysal, Emre Genç, Tuğrul Arslanargun.”

Denetleme Kurulu Ömer Avcı, Dursun Uygur, Abdullah Sezey, Mehmet Bozkurt ve Hakkı Özkaya’dan oluşurken, Disiplin Kurulu’nda ise Halit Aydoğmuş, Hasan Çam, İsa Benli, Abdullah Şahin ve Adil Yumayak yer aldı.