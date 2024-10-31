CHP İl Örgütü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosu’nda açık artırma usulü satışa sunulan materyallerden en yüksek teklifi Türk bayrağı motifli tablo aldı. Yıldızpark Düğün Salonu’nda önceki gün düzenlenen baloda CHP İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları üyelerinin nakış nakış işleyerek ortaya çıkardığı ay yıldızlı Türk bayrağı motifli tabloyu 200 bin TL bedelle Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat satın alırken, anlamlı bir davranış sergileyerek tabloyu partiye tekrar hediye etti.

Gecede açık artırmanın sunumunu Meltem ve Uğur Çınar çiftçi yaparken gecede partiye gelir sağlamak amacıyla açık artırmaya sunulan bağlamayı Çorum’un sevilen esnafından Hüseyin Çolak 150 bin TL teklif vererek satın aldı. Çolak bağlamayı Müzik Öğretmeni kızı Dilber Çolak’a hediye edeceğini kaydetti. Ayrıca açık artırmaya sunulan cura saz 35 bin TL’ye Mehmet Ali Yıldız’da kalırken, Çorumlu iş insanı CHP önceki dönem milletvekili aday adaylarından Halis Durkaya da kadına şiddeti eleştiren tabloyu 100 bin TL’ye satın aldı.

Editör: Haber Merkezi