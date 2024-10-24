Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu darbeci askerler tarafından 15 Temmuz gecesi infaz edilmek istenen dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Allah böyle bir ölümü kimseye nasip etmesin. Gömülecek bir yeri bile yok. Keşke Türk adaleti önünde hesap verseydi. Biz diğer sorumluları bulup, adalet karşısına çıkarıp hesap soracağız" dedi.

Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için koruması Hasan Gülhan ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti. Burada darbeci komutan eski Kurmay Albay Erkan Öktem ve beraberindeki askerler tarafından alıkonulan Aslan ve koruması Gülhan derdest edildi. İnfaz edilerek başlarından vurulan Hasan Gülhan şehit olurken, ağır yaralanan Turgut Aslan 5 ayda geçirdiği çok sayıda operasyonla hayata tutunarak "Gazi" unvanını aldı. Hayatına kastetmeye çalışan terör örgütü elebaşının ölümüyle ilgili konuşan Aslan, 15 Temmuz Müzesi'nde darbe girişimi gecesi yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Beni ve korumamı rehin aldılar”

Darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananları anlatan Aslan, "O gün Jandarma Genel Komutanlığında bir hareketlilik olduğunu duydum ve oraya gittim. Yanımda korumam Hasan Gülhan da vardı. Bana, 'Yurtta Sulh Konseyi yönetime el koydu, giremezsiniz' dediler. Zorla içeri girdim. Beni ve korumamı rehin aldılar. Gözlerimi bantlayıp, ellerimi arkadan bağladılar. Korumamı şehit ettiler. Benim de kafama sıktılar. Kurşun hala kafamın içerisinde duruyor" dedi.

“Uyandığımda sorduğum ilk soru, Fetullah Gülen'in başarılı olup olmadığıymış”

Saldırı sorası yaşadıklarını da dile getiren Aslan, "Yaklaşık 4 ay komada kalmışım. Uyandığımda sorduğum ilk soru, Fetullah Gülen'in başarılı olup olmadığıymış. Olamadığını öğrenince de çok sevindim. Hak ve demokrasi kazandı demişim" diye konuştu.

“FETÖ ile ilgili hazırladığım raporun ardından hedef haline geldim”

FETÖ'nün faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporun ardından darbecilerin hedefi olduğunu söyleyen Aslan, "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan beni çağırdı. Benden FETÖ ile ilgili rapor hazırlamamı istedi. O rapordan sonra Fetullah Gülen beni infaz listesine aldı. 64 sayfalık bir rapor hazırlamıştım. FETÖ silahlı bir terör örgütüdür diye altına imzamı atmıştım bu raporun. Yargıtay onayının ardından tutuklamalar başladı. Raporun ardından arabam kurşunlandı. O günden sonra korumalı araçla hareket etmeye başladım. Canıma kastetmeye çalışmışlardı" ifadelerini kullandı.

“Fetullah Gülen'in gömülecek bir yeri bile yok, keşke Türk adaleti önünde hesap verseydi”

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili konuşan Aslan, "Allah böyle bir ölümü kimseye nasip etmesin. Gömülecek bir yeri bile yok. Keşke Türk adaleti önünde hesap verseydi. Biz diğer sorumluları bulup, adalet karşısına çıkarıp hesap soracağız. Fetullah Gülen, bunu fazlasıyla hak etti. Bir sürü insan şehit oldu, özgürlüğünü kaybetti. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu vatanda yaşıyoruz. Biz vatansız yaşayamayız. Vatan toprağı bizim için kutsaldır. Başka yerde yaşayamayız. Allah bizi bu vatanda öldürsün. Çıkar uğruna Pensilvanya'ya gitti. Kaçmaları çözüm değil" dedi.

“Onun arkasından gidenler de hain”

Vatanına ihanet edenlere hesap soracaklarını dile getiren Aslan, "Bizim de uyanık olmamız lazım. Bugün FETÖ çıkar yarın başka bir örgüt. Bu durumu göz önüne alarak bir strateji uygulamamız lazım. Terörle mücadele Cumhurbaşkanımız sayesinde iyi gidiyor. Allah göstermesin ona bir şey olursa bu mücadele aksar. FETÖ'nün arkasından gitmemek lazım. Onun arkasından gidenler de hain. Onlardan da hesap soracağız" diye konuştu.

Editör: İHA AJANS