CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, 17. Anadolu Spor Ödüllerinde "Yılın İl Belediye Başkanı" seçilen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı kutladı.

Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, spora yaptığı yatırımlarla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına vesile olan Başkan Aşgın'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Son yıllarda yapılan spor yatırımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kırıkkale’de düzenlenen 17. Anadolu Spor Ödülleri töreninde 'Yılın İl Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü.

Gençlerimizin şiddetten, kötü alışkanlıklardan uzak kalarak zeki, çevik, ahlaklı gençlik yetiştirilmesinde emek vererek spora ve sporcuya destek veren başkanımızı tebrik eder, bir spor adamı olarak şehrimize yapılacak olan spor yatırımlarının artarak devam etmesini temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Editör: HABER MERKEZİ