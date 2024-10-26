Çorum Belediyesi önceki dönem Başkanı Külcü, bir süre önce göreve başlayan Vali Çalgan hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çalgan’a yeni görevinde başarı dileyen Külcü, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, “Çorum’da göreve başlayan Valimiz Sayın Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyareti yaptık. Uzun yıllar boyunca farklı illerde ve görevlerde milletimize hizmet etmiş olan valimizin Çorum için de çok kıymetli hizmet ve eserlere vesile olacağına inancım tamdır. Valimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” görüşüne yer verdi.

Vali Ali Çalgan ise nazik ziyareti için Muzaffer Külcü’ye teşekkür etti.