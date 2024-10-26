Toplantıya, ilçe kaymakamları, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve KÖYDES projelerinin yürütücüsü olan teknik ekip katıldı. Vali Çalgan, toplantıda yaptığı konuşmada, KÖYDES projelerinin kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artırma konusundaki önemine dikkat çekti.

Toplantıda, 2024 yılı için tahsis edilen ödeneğin ne şekilde değerlendirileceği ve hangi projelerin önceliklendirilmesi gerektiği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, mevcut projelerin ilerleme durumları hakkında sunumlar yapıldı.

Vali Çalgan, toplantıda yapılan değerlendirmelerin, köylerdeki altyapı ve hizmetlerin iyileştirilmesi adına kritik bir rol oynayacağını belirtti. Yatırımların zamanında ve etkili bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonunda, katılımcılara teşekkür eden Vali Çalgan, birlikte daha iyi hizmet sunmak için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ