Kırsalda yaşayan vatandaşların ve köy muhtarlarına her zaman destek olan İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, grup yolunda sürdürülen çalışmayı yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi personelinden yapılan çalışma hakkında bilgiler alan Temur ve Akar, köylülerle de bir araya gelerek hem yapılan çalışmalar hem de diğer hizmetler hakkında istişarede bulundu.

10 kilometrelik İnalözü Grup Yolu’na dahil olan köylerin muhtarları ise Temur’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin verdiği desteğin yapılan hizmetlerde en büyük pay sahibi olduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Temur, “Bu inançla vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim boyumuzun borcudur. Elimizden geleni yaparak hizmete devam edeceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ