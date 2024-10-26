Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret etti.

Milletvekili Ahlatcı’ya ziyarette Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir eşlik etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Çorum Milletvekili Ahlatcı, “Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’ı Bayat Belediye Başkanımız Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat İlçe Başkanımız İbrahim Kaymaz ve Laçin Belediye Başkanımız Mustafa Toydemir ile birlikte ziyaret ederek il ve ilçelerimiz ile ilgili konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Bölgemizin enerji alanındaki beklentilerini aktardığımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar’a şehrimize göstermiş olduğu yakın ilgilerinden dolayı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ