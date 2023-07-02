Döndü & Tuncay İbiş çiftinin oğulları Tuna için Yıldızpark Düğün Salonu’nda görkemli bir sünnet düğünü düzenlendi.

Sünnet düğününe ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal başta olmak üzere oda yöneticileri, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Serap & Yılmaz Özbolat çiftinin kirveliğini yaptığı sünnet düğününde davetliler müzik, çocuklar da palyaço eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlencenin tadını çıkarttı.

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçılarından Hüseyin Uğurlu’nun da sahne aldığı sünnet düğününde Uğurlu seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle düğüne ayrı bir renk kattı.

Sünnet düğününde ayrıca Döndü & Tuncay İbiş çifti de arkadaşlarının sürprizi ile nikah tazeleyerek, 22. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

ÇORUM HABER, erkekliğe adım atan Tuna’ya sağlıklı ve mutlu bir hayat diler…