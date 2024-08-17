Türk sinemasının önemli isimleri birer birer hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Aydemir Akbaş’ın vefatının hemen ardından Yeşilçam'ın efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nda “Bacaksız” karakterine hayat veren oyuncu Tuncay Akça da hayatını kaybetti.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi.

Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde "Manav Adem" rolüne hayat verdi.

Editör: Haber Merkezi