Ahlatcı Çorum FK’nın 2-1 yenildiği Sakaryaspor maçında takımının tek golünü atan Tunahan Ergül, kırmızı-siyahlı formayla gol sayısını üçe yükseltti.

Takıma sezon başında 1461 Trabzon’dan katılan Tunahan, ilk golünü ikinci yarının ilk haftasında, Ümraniyespor maçında atarken, önceki hafta, Bandırmaspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyete 1 golle katkıda bulundu. Sakaryaspor maçının 13.dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Tunahan, Ahlatcı Çorum FK formasıyla gol sayısını 3’e yükseltti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun tüm gollerini 2025 yılında atması dikkat çekti.

Tunahan Ergün, Ahlatcı Çorum FK formasıyla 16 lig maçında 1.015 dakika süre alırken, 3 gol atıp, 2 asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 104 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.