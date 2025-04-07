Türkiye’nin 81 ilini kapsayan Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’na, Ardahan Konfederasyonu Başkanı olarak sivil toplum çalışmalarında öne çıkan “toplum bilimci” Sami Atıcı seçildi.

TÜMKON Genel Başkanı Sami Atıcı, amaçlarının tüm yurtta bilimsel çalışmalar ve yenilikçi yaklaşımlarla, kentlerin gelişimine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederek sivil toplum kuruluşlarına çağın gerektirdiği yenilikçi ve vizyoner bir perspektif kazandırmayı ilke edindiklerini belirten Atıcı, “Yerelden ulusala, ulusaldan küresele kalkınma anlayışıyla hareket ediyoruz. Dijital dönüşüm ve yapay zekanın sunduğu imkanlarla sivil toplum kuruluşlarımızı etkin, verimli ve yenilikçi yapılar haline getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

TÜMKON’un, Türkiye’nin her bir ilinin özgün potansiyelini ve yerel dinamiklerini dikkate alarak özel kalkınma planları oluşturmayı hedeflediğini vurgulayan Sami Atıcı, yapay zeka destekli objektif ve bilimsel analizlerle ilçeler, köyler ve illerin, popülist yaklaşımlardan uzak biçimde ön plana çıkarılarak ulusal ve uluslararası arenada tanıtılacağını söyledi.