Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Bandırmaspor’la 3 Nisan Cuma günü, sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde, salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman sahada dar alan oyunla devam etti. Teknik patron Uğur Uçar, dar alan oyunun ardından Bandırmaspor maçının taktiğini çalıştırırken, yaklaşık 1,5 saat süren idman iki kaleli oyunla sona erdi.

Son 7 maçını kazanan ve Süper Lig’e yükselme yolundaki iddiasını güçlü şekilde sürdüren Arca Çorum FK, kritik maçın hazırlıklarına bugün de devam edecek. Çorum temsilcisi, taraftarının önünde oynayacağı maçı kazanarak Süper Lig yolunda önemli bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor.