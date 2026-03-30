Mimar Sinanspor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan 12.hafta maçı büyük bir heyecana sahip oldu. Mimar Sinanspor kalesini koruyan 18 yaşındaki genç kaleci Mustafa Eren Kabasakal Mimar Sinanspor’un avantajlı bir skorla ile sahadan ayrılmasında başrol oynadı.

Sungurlu Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile devam ettiği dakikalarda yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çeken Mustafa Eren, Çorum FK scout ekibine de mesaj gönderdi.

Maçı izleyen taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç eldiveni maç sonunda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere özellikle tebrik etti.