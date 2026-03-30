Mimar Sinan Sahası’nda oynanan ve 1-0 Sungurlu temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlanan maç sonunda Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer açıklamalarda bulundu.

Sungurlu’da oynanan 4-1 kazandıkları maçın avantajını kullanmak adına bu maça daha kontrollü başladıklarını belirten Eğer, “Oyuncularım ihtiyacımız olan skoru alabilmek adına sahada inanılmaz şekilde mücadele etti. Maçın ilk yarısında rakibe alan bırakmadan 0-0 soyunma odasına girdik İkinci yarıda aynı oyun anlayışı ile takım savunmasını daha kuvvetli tutmak için büyük efor sarf ettik ve rakibe oyun alanı normal olarak bırakarak onların etkin gözükmesine izin verdik. Maçın 63. Dakikasında yan hakemin rakip yedek kulübe baskısı ile verdiği ikinci sarı kartla geride kalan 30 dakikalık bölümü sayısal olarak eksik oynamak zorunda kaldık. Bu dakikadan sonra rakibimiz birinci bölgemizde daha yoğun gözüktü ve golü buld. Bu dakikadan sonra duran toplar haricinde merkezden pozisyon vermeyerek ihtiyacımız olan skoru elde ettik. Sungurlu Belediyespor’u oynadığı oyun ve aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Haftaya Ulukavakspor maçını kazanarak 1 senenin ardından tekrar BAL’a çıkma başarısını göstermek istiyoruz. Emeği gecen bütün sporcularımıza ve bugün inanılmaz destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.