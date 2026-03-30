1.Amatör Küme’de ikinci devrenin en kritik maçına Pazar günü Sungurlu Belediyespor karşısında çıktıklarını belirten Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray, maçın hakemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

İşte Eray’ın açıklamasının tamamı şu şekilde;

“Çeşitli çevrelerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, bu karşılaşma özelinde taraflı hakem atamaları ve verilen taraflı kararlarla müsabakaya gölge düşürülmek istendiği görülmüştür. Sezon başından bu yana hiçbir şekilde hakemleri eleştirmemiş, tek bir olumsuz söz dahi sarf etmemiş olmamıza rağmen kulübümüze yönelik bu girişimin sebebini merak etmekteyiz. Aynı zamanda, bu durumun doğruluğundan emin olduğumuz takdirde şüphesiz üzerimize düşeni yapmaktan kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz.

Her şeye rağmen sahadaki mücadeleleri, istek ve kararlılıklarıyla büyük bir karakter ortaya koyan sporcularımızı ve teknik ekibimizi camiamız adına yürekten kutluyorum.

Sahadan 0-1’lik skorla mağlup ayrılmış bulunmaktayız. Ancak ilk devrede Sungurlu deplasmanında elde ettiğimiz 4-1’lik galibiyet ve skor avantajı sayesinde, şehrimizi 1 yıl aranın ardından Bölgesel Amatör Lig’de yeniden temsil etme şansına en yakın kulüp olmanın gururunu yaşamaktayız.

Yaklaşık 6,5 aydır büyük bir özveri ve titizlikle, adeta ilmek ilmek işlediğimiz; üst düzey fedakârlıklar yaptığımız ve bugün kaybetsek de kazanan taraf olmanın karşılığını alacağımız bir sezon geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bölgesel Amatör Lig’e yükseldiğimiz andan itibaren, bu şehrin birleştirici unsuru olabilmek adına üzerimize düşen sorumluluğu daha önce olduğu gibi layıkıyla yerine getirmek ve şehrimizin ortak paydası olmak için büyük bir çaba sarf edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak programlarının yoğunluğu sebebiyle maçta aramızda bulunamayan, ancak gönülden desteklerini daima hissettiğimiz kıymetli Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a, bu önemli başarının mimarlarından Kulübümüz Onursal Başkanı ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Alper Zahir’e, Kulüp Başkanımız Sayın Hacı Ömer Yağlıdere’ye ve Yönetim Kurulumuza, Sungurlu Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere’ye, şehrimize geldikleri günden bu yana yaptığı çalışmalarla bizlere de örnek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Mustafa Demirkıran’a, kıymetli İl Emniyet Müdürümüz Sayın Arif Pehlivan’a, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarımız Sayın Arif Çınar’a, A Takım Teknik Sorumlumuz Sayın Hüseyin Eğer’e, tüm sporcularımıza ve Yeşil Cephe Taraftar Grubu’na camiamız adına sonsuz teşekkür ederim.”