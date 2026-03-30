Çorum futbolunda uzun yıllardır süregelen hakem tartışmaları, neredeyse her maçın ardından gündemi meşgul etmeye devam ederken, bu kez sahneye çıkan bir isim olumlu performansıyla dikkat çekti.

Bir dönem hakemliği bırakan ve bu sezon yeniden görev almaya başlayan Mehmet Tuğluk, Mimar Sinanspor ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmadaki yönetimiyle maçı izleyen taraflı tarafsız herkesten tam not aldı.

Mücadelenin ilk düdüğünden son anına kadar sahadaki otoritesini elden bırakmayan Tuğluk, pozisyonlara yakınlığı ve doğru yer tutuşuyla öne çıktı. Oyuncularla kurduğu sağlıklı iletişim, yerinde uyarıları ve etkili vücut dili sayesinde maçın kontrolünü başarıyla sağlayan deneyimli hakem, verdiği kararlarla da güven verdi.