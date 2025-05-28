İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı’nda plakası belirlenemeyen kamyonetin kasasından yola onlarca tuğla düştü.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine caddeye polis ve Belediye Temizlik İşleri ekipleri sevk edildi.

Trafiğin yoğunlaştığı saatlerde orta şeridi tamamen kapanan caddede trafik akışında aksamalar meydana geldi.

Belediye ekiplerince yolun temizlenmesinin ardından cadde trafiği normale döndü.

Trafik ekipleri tuğlaları yola düşürerek uzaklaşan kamyoneti tespit etmek için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK