Daha önce OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü olarak görev yapan Kılıç, İl Koordinatörü olarak atanarak yeni görevine başladı.

Ankara doğumlu olan ve Çorum nüfusuna kayıtlı bulunan Tuğba Purtul Kılıç, Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi’ni birincilikle bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünden lisans ve Psikoloji bölümü Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ana bilim dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2013-2015 yılları arasında bilişim teknolojileri alanında ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Enocta firmasında 2 yıl proje yöneticiliği, 2015-2018 yılları arasında TED Üniversitesi İşletme Bölümü’nde 3 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılı Haziran ayından beri Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda görev yapıyor.

6 yıl Çorum Yatırım Destek Ofisi’nde uzman olarak görev yapmış, ardından Çorum Yatırım Destek Ofisi koordinatörlüğüne atanmıştır. Tuğba Purtul Kılıç, yatırımcılara iş ve yatırım ortamının tanıtılması, yatırım teşvik belgesi süreçleri danışmanlığı, ulusal ve uluslararası proje danışmanlığı, proje döngüsü yönetimi eğitimleri, işletmelere yönelik dış ticaret istihbarat araştırması, 2024-2028 TR83 Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal kalkınma temasında çalışmalar yürütmüş, ilde kooperatifçilik ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi, aile şirketlerinde kurumsal yönetim ve kurumsallaşma yönetim danışmanlığı, dış ticaret elçileri programı, yeşil dönüşüm ve gastronomi odaklı çalışmalarda öncü rol aldı.

İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Çince bilen Tuğba Purtul Kılıç, evli ve 1 kız çocuk annesi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ