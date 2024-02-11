Çorum tekvandosu eski günlerine geri dönme yolunda ilerliyor. Antalya'da, 60 ülkeden 2.200 sporcunun katılımıyla düzenlenen 11.Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda mücadele eden Çorumlu sporculardan Tugay Yolal, şampiyon oldu.

Öncü Spor Kulübü tekvandocusu Tugay Yolal, yıldız erkekler 1.80 boy üzeri kategoride tatamiye çıktı. Tüm rakiplerini yenerek finale yükselen Yolal, finalde Türk, milli sporcuyu yenerek şampiyonluğa uzandı ve uzun bir aradan sonra Çorum'a uluslararası bir organizasyonda madalya kazandıran sporcu oldu.

Antrenör İlhan Aşkın, "Bu başarı, yeniden yapılanmaya ve Çorum'un özlenen eski başarılarını yeniden yakalama başlangıcıdır. Bunu tüm Çorumlu antrenörler olarak birlikte yapacağız" dedi.

Devam eden turnuvada, dün Dolunay Spor Kulübü tekvandocusu Yağmur Kazak genç kızlar 52 kiloda tatamiye çıkarken, bugün de Çorum Gençlikspor'dan Beytullah Yetik 51 kiloda mücadele edecek.



Editör: RIFAT KARA