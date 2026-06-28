CHP 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse’nin babası, emekli öğretmen Köksal Köse (81), dün tatil yapmakta olduğu Didim’de denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum’un saygın eğitimcilerinden Köksal Köse’nin denizde boğulduğu sanılarak Aydın Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındığı, tıbbi tetkikler sonucu denizde kalp krizi geçirdiğinin anlaşıldığı, gece 23.45’te ise ölüm haberinin Ankara’da bulunan Tufan Köse’ye iletildiği öğrenildi.

Nezaket Köse’nin eşi, Av. Tufan Köse ve İzmir’de Genel Cerrah olan Opr.Dr. Hakan Köse’nin babaları, Çankaya Belediye Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü Leyla Köse ile Görkem Köse’nin kayınpederleri olan Köksal Köse’nin cenazesi, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü Saat 14.00'de Alaca'nın Akören Köyü'nde defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.