Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi'nde dün Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen Genel Kurul'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve antrenörler katıldı.

Mevcut Başkan Yasin Ecevit Aksoy'un açılış konuşması ile başlayan genel kurul, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra Divan Heyeti seçildi. Divan Başkanı Erdoğan Aslan, katip üyeler ise Sefer Kurtaran ile Hamit Gökgöz oldu.



YÖNETİME

YENİ İKİ İSİM

Başkan Aksoy, 3 yıllık görev süreci içerisinde yönetim kurulunda yer alan Lütfullah Demir ile Hamit Işık'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle yeni dönemde görev almayacağını ifade etti. Aksoy, bu iki ismin yerine Alparslan Hoşgör ile Yaşar Kabakçı'nın yönetim kurulu listesine dahil edildiğini belirtti.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, 2021-22 ve 23 yıllarına ait bilanço, tahmini bütçe ve gelir-gider bütçelerinin oylanarak kabul edildi.

Tek listenin verildiği genel kurulda Yasin Ecevit Aksoy başkanlığındaki yönetim kurulunda asil üyeler Hayrettin Karaca, Hüseyin Eğer, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Yetgin Özbey, Mustafa Veran, Bayram Aydın, Menderes Özarslan, Barış Kılıç, Ersel Şahin, Serhat Gökşen, Yaşar Kabakçı, Ömer Özer, Alparslan Hoşgör ve İsmail Atalay Baydur'dan oluştu.

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine, Görkem Aykut Gürbüz, Hakverdi Konca, Selahattin Karaca, Saim Çilingir, Cafer Eryiğit, Arslan Doğan, Bahadır Telli, Arif Ceylan, Galip Gül, Mustafa Kemal İdikut, Galip Gökmen, Orhan Top, Recep Köprülü, Şevket Çaylak seçildi.

Denetleme Kurulu asil üyeliklerine, Hüseyin Ulusoy, Necati Çamiçi, Ersoy Aksoy, yedek üyeliklerine ise, Muharrem Bilgin, Ömer Şen ve Ali Uyar'dan oluştu.

TÜFAD Genel Merkez Delege listesinde ise Yasin Ecevit Aksoy, Hüseyin Eğer, Hayrettin Karaca, Hüseyin Ulusoy, Yetkin Özbey ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu yer aldı.

Aksoy, yeni dönemde

yapacaklarını anlattı

3 yıllık görev sürecinin ardından TÜFAD başkanlığına yeniden seçilen Yasin Ecevit Aksoy, yeni dönemde yapacaklarını anlattı.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan Başkan Aksoy, yeni dönemde daha planlı ve daha etkin bir TÜFAD olmak için gayret edeceklerini belirtti. 3 yıllık görev süreci içerisinde önemli organizasyonlara ve faaliyetlere imza attıklarını belirten Aksoy, antrenörlerin bu yıl da ilk yardım konusunda farklı kurslara tabi tutulacağını söyledi.

Antrenörlerin güncel gelişimini sağlamak amacıyla Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yönetici ve hocalarıyla ortak eğitim programlarının yapılacağını ifade eden Aksoy, "Antrenörlerimize geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu yılda ilk yarım kursları verilecektir. Antrenörlerimize spor gelişimleriyle ilgili seminer ve paneller düzenleyeceğiz. İlimizde UEFA C Kursu yapılması için girişimde bulunacağız. İtfaiye Sahası'nda antrenörlerimizin kullanması için yapılacak olan odaya kurucu başkanımız Mehmet Tevfik Hacıismailoğlu'nun adını vereceğiz. Vefat etmiş üyelerimiz için yemekli mevlid organize edeceğiz. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan derneğimiz için bağış toplayacağız. Son olarak da üyelerimizin aidatlarını düzenli olarak ödemeleri için bir sistem kuracağız" ifadelerine yer verdi.

Ayan, antrenörleri uyardı

TÜFAD Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, yeni dönemde yetkisini kullanarak kaçak oyuncu veya başka bir hile yoluna başvuran antrenörlerin ceza alması için yetkisini kullanacağını belirtti.

Son günler U11 ve U12 Ligi'nde yaşanan sorunları dile getiren Engin Ayan, "Bu yaşanan kaçak oyuncu gibi sorunlardan dolayı futbol il temsilcisi olarak kendimi suçlu görüyorum. Evet suçluyum. Sizlerin zarar görmemesi adına bazen halı altına süpürdüğümüz çok sorunlar oldu. Ama artık böyle olmayacak. Futbol İl Temsilciliği olarak il içinde yaşanan futbol organizasyonunda tedbir koyma yetkisi benim var. Ben bu zamana kadar bu yetkimi hiç kullanmadım. Ama bundan sonra kullanacağım. Sahteciliğe,hileye, kaçak oyuncu oynatmaya hep birlikte karşı durmamız lazım" dedi.



Arıcı; "Yeni protokolde

ceza alan antrenörlerin

ücretlerinde kesinti olacak"

TÜFAD Genel Kurulu'nda bir konuşma da ASKF Başkanı Ferhat Arıcı yaptı. Konuşmasında yeni protokol hazırladıklarını ve bu protokolde ceza alan antrenörlerin ücretlerinde kesinti olacağını belirtti. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan'ın yaptığı açıklamaya katıldığını belirten ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, liglerimizde yaşanan sorunların önüne geçmek adına ciddi yaptırımlar uygulayacaklarının da altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ile birlikte Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Arıcı, "Protokolümüz mahkeme karar ile iptal edildi. Yeni yapacağımız protokolü sayın valimize anlattık. Bize yeni protokol imzalanacağının sözünü verdi. Yeni protokolümüzde antrenör arkadaşlarımız Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza kadar ücretinde kesinti uygulanacak. Yaptırım koymamız gerekiyordu bizde buradan başlayalım dedik. Yeni dönemde rica ediyorum antrenörlerimiz daha çok takımlarına ve oyuncularına odaklansınlar. Birde İtfaiye Sahası'nda kulüp odaları önünde çocukların maçlarını izleyen aileler var. Ailelere söyleyelim maçları tribünden izlesinler. Devre arasında veya maç başında takımlara çok müdahale ediyorlar. Yeni dönemde bunun da önüne geçelim" ifadelerini kullandı.

Çağlar, “Kongreler hesap verme yeridir”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, TÜFAD Genel Kurulu'nun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongrelerin hesap verme, yenilenme yeri olduğunu belirten Çağlar, spor ahlakının da önemli olduğuna vurgu yaptı. Dönem dönem amatör liglerde olumsuzlukların yaşandığını da ifade eden Çağlar, "Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek ve bunları dile getirebilmek adına kongreler önemlidir. Meşru bir hedefe gayri meşru şekilde ulaşmak isteyenler cezasız kalmamalıdır. Her yerde olduğu gibi spor camiasının içinde de çürük elmalar vardır. Olmaya da devam edecektir. Bu olumsuzlukları genele yaymamak gerekir. Antrenörlerimiz rol modeldir. Çocuklarımız ilk onları örnek alır. Antrenörlerinde gördüğü olumsuzlukları ailelerine anlatır. Aileler de bunu kurumlara taşımak zorunda kalır. Hal böyle olunca bizim her olumsuzluktan haberimiz olduğu gibi hesap vermemiz gereken yerlerde var. Bu yüzden herkesten rica ediyorum daha dikkatli olalım. Sporun kardeşlik, dostluk olduğunu unutmayalım" dedi.

