TSO Meclis Toplantısı Başkan Yardımcısı Yılmaz Bülbül yönetiminde yapıldı. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülüp kabul edilerek toplantının resmi işlemleri tamamlandı.

Toplantının ilerleyen bölümlerinde, ADBA Bilişim ve Yayıncılık Ltd. Şti. firmasının sahibi, Prof. Dr. Akif Akgül, firma bünyesinde yürütülen önemli projeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Akgül, yapay zeka tabanlı uygulamalar, akıllı tarım çözümleri ve insansız hava araçları (İHA) alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Akgül, teknolojik gelişmelerin ve inovasyonun, özellikle tarım sektörü gibi stratejik alanlarda nasıl büyük bir etki yarattığını vurguladı.

Bu sunum, yerel iş dünyasının teknolojiye adaptasyonunu güçlendirmek ve bölgedeki yenilikçi çözümleri teşvik etmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Editör: HABER MERKEZİ