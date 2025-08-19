Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Yılmaz Bülbül başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülüp kabul edilmesinin ardından Meclis Üyesi Fikret Tepençelik, kayıt dışı ekonomi, terörün finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin mevcut tebliğ taslağı hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Ardından AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı meclis üyeleriyle bir araya gelerek kentte devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çorum’un sanayide bölgenin yıldızı olmasını sağlayacak 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımları ile Hızlı Tren ve Yük Treni projeleri toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Görüşmelerde, şehrin yatırım ve üretim kapasitesini katlayacak projeler üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum’un potansiyelini daha da ileriye taşıyacak bu projelerin önemine dikkat çekerek, “Çorumlu iş insanlarımızla gurur duyuyoruz. Şehrimizin kalkınması için projelerimizi birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahlatcı’nın açıklamalarının ardından soru-cevap bölümüyle devam eden toplantı, gündemin tamamlanmasıyla sona erdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ