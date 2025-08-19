Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet ve bilim iletişimi alanında da çeşitli etkinlikler düzenleyen Hitit Üniversitesi, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu öğrencilerin katılımıyla bu yıl Çocuk Üniversitesinin yedincisini gerçekleştiriyor.

İki hafta sürecek program kapsamında çocuklar, üniversite ortamında hem eğlenerek öğrenecek hem de bilimsel çalışmalarla tanışma fırsatı bulacak. Çocuklara verimli bir tatil dönemi sunmayı amaçlayan programda 18 farklı alanda atölye ve eğitimler yer alıyor.

Etkinlikler arasında Teknoloji ve Çocuk, Bağımlılıkla Mücadele ve Yeşilay Atölyesi, Birlikte Şarkı Söylüyoruz, Deneylerin Renkli Dünyası, DNA Okulu, Drama Atölyesi, Ebru Atölyesi, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti, Hijyen Eğitimi, Hitit Uygarlığı Atölyesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İşaretleri Atölyesi, Mikropların Dünyası, Nano Dünyaya Yolculuk, Storigami ile Hem Eğlen Hem Öğren, Minik Mimarlar ve Kültürel Miras, Dans ve Eğitsel Oyunlar, Sürdürülebilir Bir Gelecek için Su Bilinci, Binicilik Atölyesi çalışmaları yer alıyor. Atölye ve eğitimler, Hitit Üniversitesinin çeşitli birimlerinde ve laboratuvarlarında gerçekleştirilecek.



Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çocuk Üniversitesinin topluma hizmet faaliyetleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Çocuklara hitap eden güncel atölye etkinlikleriyle programımızı hazırladık. Onların üniversite ortamını deneyimlemesini ve bilime ilgi duymasını önemsiyoruz” dedi.

Baykam, programın 29 Ağustos’ta öğrencilerin iki hafta boyunca yaptıkları çalışmaları sergileyecekleri sergi ve mezuniyet töreniyle sona ereceğini belirtti.