Geçtiğimiz haftalarda ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları nedeni ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin direktifleri ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım talimatı ile ülke genelinde “ Yeşil Vatan’a Sahip Çıkıyoruz” diyerek Ülkü Ocakları üyeleri harekete geçmişti.

Çorum Ülkü Ocakları da Yeşil Vatan'a ve geleceğimize sahip çıkmak için Çalyayla Köyü’nde yaşanan yangın bölgesine giderek hem söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katıldı hem de ekiplere büyük destek sağladı.

Ormanların milletimizin ortak mirası olduğunu ifade eden Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, bu mirası korumanın her Türk gencin asli görevi olduğunu söyledi.

Abdullah Dalyan, “Yangınla mücadele eden ekiplerimizle birlikte teşkilatlarımızla elimizden gelen gayreti verdik ve vermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.