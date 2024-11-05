Toplantının açılışında gündem maddeleri tek tek görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi. Ardından, toplantıya katılan bir danışman şirketinin sahibi, Doğa Mühendisi Emre Erkan, işletmelerin sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaları hakkında katılımcılara önemli bilgiler sundu.

Erkan, işletmelerin faaliyet alanlarında çevresel etkiyi azaltmanın yanı sıra karbon ayak izinin ölçülmesi ve yönetilmesinin önemini vurguladı.

Emre Erkan, işletmelerin sürdürülebilirlik anlayışını benimsemelerinin, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladığını belirterek, karbon ayak izinin nasıl hesaplanacağı ve azaltılabileceği konusunda çeşitli stratejiler sundu. Ayrıca, Çorum’daki işletmelerin bu tür çevresel sorumlulukları yerine getirerek global pazarda daha rekabetçi hale gelebileceğini ifade etti.

Toplantı sonunda, Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş, konuşmalarından ötürü Emre Erkan’a teşekkür ederek, Çorum’daki işletmelerin sürdürülebilirlik konusunda daha fazla adım atması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çevre dostu uygulamaların teşvik edilmesinin, bölgedeki ticaretin ve sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.

Editör: Haber Merkezi