Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Topluluğu, 23 Mayıs 2023 Cuma günü akşamı saat 19.30’da Ankara’da yaşayan Çorumlulara konser verecek.

Mamak Belediyesi ve Çorum TSO’nun destekleriyle Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser için çağrı, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık ve Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı Özgür Ardıç tarafından ortaklaşa yapıldı.

Eczacı Enver Leblebicioğlu yönetimindeki TSO Topluluğu, Ankara’da gerçek bir musiki ziyafeti sunacak.