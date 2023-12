Tahmini Okuma Süresi: dakika

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, bakanlığın devletin bekası, savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yaptığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hudutların güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Aktürk, şöyle devam etti: “Kahraman ordumuz, tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK, PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 teröristle birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır."

119 TERÖRİST TESLİM OLDU

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 1 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla, içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedefin başarıyla imha edildiğini aktararak, şöyle konuştu: “Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119'a ulaşmıştır.”

Türkiye'nin adaletine teslim olmanın, teröristler için tek çıkış yolu olduğunu belirten Aktürk, "Irak'ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetleri kapsamında ise Hakurk bölgesinde 800 Doçka mühimmatı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde ise yine çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." bilgisini verdi.

Suriye'de, TSK'nın harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, "Yıl içinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere 1435 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞAN

212 KİŞİ YAKAYI ELE VERDİ

Sınır güvenliği için hudutlarda çok yönlü etkin ve dinamik tedbirler alındığının altını çizen Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 kişi yakalanmıştır. Bunlardan biri FETÖ, diğeri PKK'lı olmak üzere 2'si terör örgütü mensubudur. 2 bin 367 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 889'a yükselmiştir. Bunlardan 407'si FETÖ mensubu olmak üzere 583 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 196 bin 524 olmuştur”

18 BİN 313 KİLOGRAM

UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

Aktürk, 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda, 18 bin 313 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek, "Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yine farklı ülke ve zamanlarda çekilmiş, insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren stok görsellerle asılsız iddialar ortaya atılmaktadır." ifadesini kullandı.

TSK'nın dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış ve istikrarın tesisi için kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmayı da sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda Sayın Bakan'ımızca 4 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Katar ziyaretine eşlik edilerek Katar Savunma Bakanı ile 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalanmıştır. Sayın Bakan'ımız, bugün de Türkiye ile Yunanistan arasında 5'incisi düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Atina ziyaretine refakat etmektedir. Türkiye-Azerbaycan Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı 5-8 Aralık tarihleri arasında Bakü'de icra edilmektedir. Türk heyetine Genelkurmay 2'inci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert başkanlık etmektedir”

“İSRAİL’İN EYLEMLERİNİ

KABUL ETMİYORUZ”

Aktürk, 7 Ekim'den bu yana İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: “İsrail'in ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerini kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Gazze ile ilgili başından beri ortaya koyduğumuz insani, vicdani, adaletli tutum ve yaklaşımımızı bugün de sürdürüyoruz. Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi konusunda varılan mutabakat ile akabinde söz konusu aranın tekrar uzatılması ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması sonrasında, 1 Aralık itibarıyla uzlaşmanın sona ermesini kaygı verici bir durum olarak görüyoruz”

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü müddetçe bölgesel barışa yönelik tehditlerin de artacağını söyleyen Aktürk, "Beklenti ve temennimiz, atışmaların derhal sonlandırılarak Filistinlilerin maruz kaldığı zulme son verilmesi ve bir an evvel kalıcı ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların kesintisiz ve yeterli şekilde Gazze'ye ulaştırılması, iki devletli çözüm temelinde, adil ve kalıcı bir barışa yönelik sürecin başlatılmasıdır." dedi.

Aktürk, yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere ulaşan savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarında etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da arttığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca 13 DROPS aracı, 25 L-UMTAS-Tandem füzesi, 4 AVCI-2 görüntüleme sistemi, 6 TB-2 SİHA’nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yerli ve milli üretim TUNA motorlarının 'Kirpi' ve 'Vuran' zırhlı araçlarına takılmasıyla ilgili olarak 50 adet aracın muayene kabul faaliyetine ise 4 Aralık’ta başlanmıştır.”