Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü Denetim Uzmanları, Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak’ı ziyaret etti.

Ziyarette “Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” kapsamında Çorum’da faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilikler tarafından kullanılan akaryakıt ve LPG sayaçları, adblue sayaçları, lastik hava basınç ölçer, hacim ölçekleri, 2000 kg üstündeki otomatik olmayan tartı aleti sahiplerinin cezai işleme düşmemeleri için yetkili muayene servislerine https://basvuruportal.tse.org.tr/ internet adresinden 29.02.2024 tarihine kadar muayene başvurusu yapmaları gerektiği belirtildi.

Muayene başvurusu yapan işyerlerine ise muayene uzmanları tarafından gidilmeden önce hangi tarihleri arasında gelineceği konusunda mesajı atıldığı dile getirilirken, tamir sonrası ilk muayene ve periyodik muayene işlemi yapılabilmesi için akaryakıt, LPG ve adblue sayaçları depolarında yakıt olması gerektiği, muayenesi yapılacak olan ölçü ve tartı aletlerinin ise çalışır ve maksimum izin verilebilir hata payları içinde çalışmasının önemli olduğu hususuna dikkat çekildi.

Ziyarette ayrıca ölçü ve tartı aletleri ile ilgili diğer konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ