Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda bugün çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlenecek.

4-11 yaş grubundaki çocuklara yönelik olacak etkinlikten tüm çocuklar ücretsiz yararlanabilecek.

Çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine erişiminin artırılması, sinema deneyimi yaşamalarına katkı sağlanması ve yerli yapımlarla buluşturulması amaçlanan etkinlik kapsamında TRT Sinema TIR’ı ilimize geliyor.

Çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine her zaman büyük önem veren TRT, çocukları sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda özel olarak hazırlanan TRT Sinema TIR’ı bugün (21 Temmuz 2026 Salı günü) Çorumlu minik izleyicileri ağırlamaya hazırlanıyor.

Çorum’a gelen TRT Sinema TIR’ı, 4-11 yaş arasındaki çocuklara unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak. Kadeş Barıx Meydanı’nda kurulacak olan mobil sinema, 11.00 ile 18.00 saatleri arasındaki seanslarla çocuklara eğlenceli ve öğretici etkinlikten faydalanma imkânı sunacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR