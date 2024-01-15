Çorum’da traktörünün lastiklerini yıkamak için baraja giren kişi akıntı nedeni ile sürüklendi. Barajın ortasında mahsur kalan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gazi E., isimli çiftçi tarlada çamur olan traktörünü temizlemek için Hatap Barajının kenarına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan traktör suya gömülmeye başladı.

Durumun ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Gazi E., uzun süre soğuk su içerisinde kaldığı için sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek müdahale edildi.

Gazi E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.