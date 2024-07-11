Çorum’da traktörün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Konaklı Köyü’nde ikamet eden Ö.K. (53), tarlasında saman balyası yüklediği esnada 6 yaşındaki oğlu B.K., kendiliğinden hareket eden traktörün römorkunun altında kalarak ezildi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

B.K.’nın cenazesi olay yeri çalışmasının ardından savcı talimatı ile otopsi işlemleri için Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK