Milli Savunma Bakanlığı'nda, basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda bedelli askerlik zammına da değinildi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada bedelli askerlik ücretiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci 6 ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında bedelli askerlik başvuru sayısı 46 bin 972'dir."

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.