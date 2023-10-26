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Edinilen bilgilere göre kaza, Adnan Menderes Caddesi ile Çorum Caddesi’nin kesiştiği köprü başında meydana geldi. Çorum Caddesi istikametine seyir halinde olan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen römork takılı traktör ile Makbule K. yönetimindeki elektrikli motosiklet Koyunbaba köprüsü önünde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli motosikletin sürücüsü Makbule K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralı kadını ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada yaralan kadın sürücünün, ilçe pazarında alışveriş yaptıktan sonrası evine döndüğü öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.