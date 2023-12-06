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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında Süper Lig ekibi Trabzonspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Ligde, son iki maçını 3-0’lık skorlarla kazanarak yükseliş içerisinde olan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon Türkiye Kupası macerasına dev maçla başlıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde aradığını bulamayan ve Avrupa bileti için Türkiye Kupası’nı almaya odaklanan Trabzonspor karşısında sürprize imza atmayı hedefliyor. Maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Ahlatcı Çorum FK, akşam saatlerinde Trabzon’a vardı ve otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Türkiye Kupası’nı daha önce 9 kez kazanan Trabzonspor’la Ahlatcı Çorum FK arasında Trabzon Paparapark’ta oynanacak maçta Süper Lig hakemi Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Saat 21.00’de başlayacak maçta Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını ise Düzce bölgesinden Emrah Ünal ile Kocaeli bölgesinden Cem Özbay yapacak. İzmir bölgesinden Emre Kargın da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.