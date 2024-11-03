Ahlatcı Çorum FK, ligin 11.hafta maçında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak yükselişini sürdürdü. Galibiyet golünü atan Senegalli stoper Zargo Toure, Türkiye kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

HEM DE NE GOL!

Türkiye liglerinde, geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor ve Gençlerbirliği formaları giyen Zargo Toure, hiç gol atamazken, bu sevinci Ahlatcı Çorum FK formasıyla yaşadı.

Kırmızı kart cezası nedeniyle önceki hafta Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alamayan Toure, Keçiörengücü karşısında formasına kavuştu. 34 yaşındaki deneyimli stoper, maç 2-2 devam ederken, 90+1.dakikada, kendi topuyla ceza yayına kadar sokulup, sağ ayağının içiyle harika bir vuruşla kaleci Metin’i avladı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Ahlatcı Çorum FK, Toure’nin golcülere taş çıkardığı bu golüyle 3-2 kazanırken, Senegalli oyuncu, Türkiye kariyerindeki ilk golünü, profesyonel futbolculuk kariyerinin ise 10. golünü attı. Toure, diğer tüm gollerini Fransa liglerinde attı.