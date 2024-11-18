Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen teslim törenine davetsiz katıldığını belirten ve Çorum’un 2 değil 4 milletvekili bulunduğunu dile getirerek “AK Partili milletvekilleri davet ediliyorsa, diğerleri de davet edilmelidir” diye konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, daire müdürlerinin AK Parti İl Başkanı gibi davrandığını savunarak “86 milyonun vergilerinden toplanan bütçe ile maaşlarını alan daire müdürleri hadlerini bilecek. 86 milyonun yani milletin daire müdürü gibi davranacak” diye konuştu.

Toplantının açılışında konuşmacıların sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmesinin ardından kürsüye gelen Milletvekili Tahtasız, projenin hazırlanmasında emeği geçerek katkısı bulunan Valilik, Tarım Müdürlüğü ve diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Konuşmasında Çorum’u olumsuzluklara rağmen sanayide bir numaraya getiren TSO, tarıma destek olmaya çalışan Ziraat Odası, depolama ve lisanslı ürünler alanında Ticaret Borsası, süte destek almamasına rağmen verdiği gayretlerden dolayı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ceviz Üreticileri Birliği, ÇESOB’un başkanlarına özellikle teşekkür eden Mehmet Tahtasız; “Yine tüm olumsuzluklara rağmen ülkedeki gelirin yüzde 1’inin destek olarak verilmesi gerekirken alamayan ancak buna rağmen vatanımız milletimiz için üretmeye devam eden çiftçilerimize de saygılar sunuyorum” dedi.

Türkiye’nin bazı gerçeklerini dile getirmese gerektiğini, Kalkınma Ajansları aracılığıyla yapılan yardımların 86 milyonun vergilerinden oluşturulan bütçe ile gerçekleştiğini hatırlatarak projede emeği geçen tüm bileşenlere de teşekkür eden Tahtasız, konuşmanın devamında ise Tarım Müdürü başta olmak üzere özellikle kendilerini ve CHP’yi yok sayan daire müdürlerini eleştirdi.

Milletvekili Tahtasız konuşmasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Ben bugün buraya davetsiz geldim. Diyorlar ki birlik beraberlik. Burada il başkanları sayılırken CHP İl Başkanı’nı da saymanız gerekiyor. Bu birlik beraberliği sağlayacak olanlar Vali, Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire müdürleridir. Daire müdürleri 86 milyonun verdiği vergilerden oluşan bütçeden maaş alıyor. Bu nedenle daire müdürleri bir partinin değil milletin müdürü olmak zorundadır.



Ben burada Tarım Müdürünü iki kez uyarmama rağmen aynı davranış sergilenmeye devam ediliyor. Ben programı başkasından duyuyorum. Ama Yusuf Ahlatcı vekilimizin demek ki haberi var ki mesaj yolluyor. Diyorlar ki siyasiler çağrılmadı. Bir kişi çağrılıyorsa diğer milletvekilleri de çağrılacak. Onlara da davetiye gidecek. Ben artık bunu kabul etmiyorum. Milletin vergileri ile maaşını alan daire müdürleri aklını başına alacak. Ben de bu milletin verdikleri ile maaş alıyorum. Bunu helal ettirmek için 7/24 çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Ben burada siyaset yapmayacaktım ama Çorum’un 4 vekili varsa hepsine davet gidecek. Kimseyi ayırmadan davet etmemiz gerekiyor.

Bazı gerçekler acıdır ama dinlemek zorundasın. Eğer iktidar Anayasada belirtilen yüzde 1’ lik desteği çiftçiye verse 690 trilyon destek vermesi gerekiyor. Ama bunları verdiği 125 trilyon. Bunu da mı söylemeyelim? Ben burada bu günleri projeleri hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Burada eksikleri söylemeyelim mi? Mesela tarımsal sulama tamamlansa ve çiftçimiz yılda iki ürün alsa fena mı olur? Serban, Harmancık, Obruk Dutludere, Kırankışla, Diğ Göleti ve Cemilbey Göleti başta olmak üzere bir çok tarımsal proje bir türlü bitirilemiyor. Beni bu millet seçti ve ben onların temsilcisi olarak buradayım. Haddini bilmeyen daire müdürlerini millet adına uyarıyorum. Kimseyi tehdit etmiyorum. Had bildirmiyorum. Millet bana hak arama yetkisini vermiştir ve ben millet adına bu hakkı aramayı sürdüreceğim. İşini doğru yapanlara saygı duyuyorum. Ama AK Parti İl Başkanı gibi çalışan daire müdürlerini ise kınıyorum”

Toplantıda MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak Tahtasız’a “Şov yapıyorsunuz” şeklinde tepki gösterirken, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur da yapılan hizmetlerin görmezden gelindiğini ve toplantıya gölge düşürüldüğünü kaydetti.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da Tahtasız’ın sözlerine tepki göstererek “Sayın vekilim sizde şöyle bir alışkanlık oluştu. Milli Eğitim ile ilgili bir programda eğitim müdürünü, tarımla ilgili programda tarım müdürünü eleştiriyorsunuz. Bu sizde alışkanlık oldu. Son konuşmacı olduğunuzda millete ayar vermeye çalışıyorsunuz. Usulünüz ve üslubunuz yanlış” diye konuştu.

Kimsenin kendisine usul ve uslup öğretmesine gerek olmadığını ve nerede ne konuşacağını iyi bildiğini belirten Milletvekili Tahtasız ise Çorum’un 4 milletvekili bulunduğunu, birlik beraberlik içinde hareket etmeleri halinde ilimizin sorunlarının daha kolay çözüleceğini, bakanlara ziyaretlerde 4 vekil ile birlikte Vali, Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer almasının ilimizi büyüteceğini sözlerine ekledi.