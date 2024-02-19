Badminton Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Çorumlu sporcu Mehmet Can Töremiş, hem tek erkeklerde, hem de çift erkeklerde şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Çorum Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu olan Mehmet Can Töremiş, tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğuna uzanırken, aynı başarıya çift erkeklerde de imza attı. Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan partneri Buğra Aktaş ile tüm rakiplerini yenen Töremiş, ikinci şampiyonluğunu kazanarak şampiyonayı iki altın madalya ile tamamladı.

TARİHE GEÇTİ

Aynı zamanda milli sporcu olan Mehmet Can Töremiş, daha önce 9, 11, 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmuştu. Milli badmintoncu, Ankara’da elde ettiği tek erkekler Türkiye şampiyonluğu ile birlikte tüm yaş kategorilerinde şampiyonluk kazanan sporcu olarak badminton tarihine geçti.