Uluslararası Badminton Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Croatia Valamar Junior Open 2024 Badminton Turnuvası 11-14 Nisan tarihleri arasında Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde yapıldı. Milli forma ile mücadele eden Çorumlu sporcu Mehmet Can Töremiş çift erkekler kategorisinde partneri Buğra Aktaş ile önemli bir başarıya imza atarak ikinci olmayı başardı. Daha önceki turnuvalardan da madalyalarla dönen Çorumlu sporcu Töremiş, bu turnuvadan da gümüş madalya alarak başarısına bir yenisini daha eklemiş oldu.



Editör: RIFAT KARA