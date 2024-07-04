Çorumlu milli badmintoncu Mehmetcan Töremiş, son 2 haftada Bulgaristan'da düzenlenen turnuvalarda kürsüye adeta ambargo koydu. Töremiş en son dün sona eren FZ FORZA HEBAR U17 Bulgaria Open 2024 Turnuvası'nda hem tek erkeklerde, hem de çift erkeklerde şampiyonluk kazandı.

Bulgaristan'ın Pazarcık kentinde düzenlenen ve Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörlerinden Eren Murat Güngör'ün de milli takımda antrenör olarak görev yaptığı FZ FORZA HEBAR U17 Bulgaria Open 2024 Turnuvasında milli mayoyu giyen Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcusu Mehmetcan Töremiş, tek erkeklerde tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Çift erkeklerde ise Erzincanlı partneri Gökay Göl ile birlikte Türkiye'yi temsil eden Töremiş, yine zirvede yer aldı. Töremiş-Göl çifti şampiyon olup Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve antrenörü Barış Boyar, sporcularının üzerindeki emeklerinden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a teşekkür etti.



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