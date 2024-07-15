Uluslararası Badminton Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan İstanbul U17 Open 2024 İnternational Challenge Turnuvası 11-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Çorumlu antrenör Eren Murat Güngör'ün de milli takım antrenörü olarak görev yaptığı turnuvada Çorumlu sporcu Mehmet Can Töremiş daha önceki turnuvalara olduğu gibi bu turnuvaya da damga vurmayı başardı. Çorumlu sporcu hem tek erkekler kategorisinde hem de karışık çiftler kategorisinde Erzincanlı partneri Aleyna Korkut ile şampiyonluğa uzandı.

Mehmet Can Töremiş'in antrenörlüğünü yapan Barış Boyar, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, Töremiş'i ve diğer milli sporcuları kutladı. Boyar, kendilerine destek veren AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a teşekkür etti.

Editör: RIFAT KARA