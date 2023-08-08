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Uluslararası Badminton Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan U17 Badminton Avrupa Şampiyonası 4-8 Ağustos tarihleri arasında Litvanya'da yapıldı. Vilnius şehrinde gerçekleşen şampiyonaya 40 ülke katıldı. Çorum Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş'in de yer aldığı U17 milli takımı grup maçlarını yenilgisiz tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Ukrayna'yı 3-2 yenen milliler finalde Danimarka'ya 3-0 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Türk milli takımının Avrupa ikincisi olmasında büyük pay sahibi olan Çorumlu sporcu Mehmet Can Töremiş bu başarısı ile bir kez daha Çorum'un gururu olmayı başardı.