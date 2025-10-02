2025 yılının 3. İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Tarımın başkenti olma yolunda ilerleyen Çorum'un en büyük zenginliği olan toprakların korunması ve sürdürülebilirliği, toplantının ana gündemini oluşturdu.

Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, tarım arazilerinin korunması, planlanması ve doğru bir şekilde kullanılmasına yönelik kritik başlıklar masaya yatırıldı. Özellikle sanayileşme ve yapılaşma baskısı altında olan verimli arazilerin amaç dışı kullanımının önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıda, tarım arazilerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için planlama süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda, kurul tarafından Çorum'un toprak bütünlüğünü koruyacak bir dizi karar alındı. Toplantıda alınan bu kararların, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir koordinasyon içinde, titizlikle hayata geçirileceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi