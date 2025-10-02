İtfaiyecilik Haftası kapsamında, minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çocuklar, itfaiye teşkilatının görevlerini ve çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu. İtfaiye ekipleri tarafından öğrencilere, yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca yangına müdahale süreci uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitici ve eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte minikler, itfaiye araçlarını yakından inceleyerek ekipmanlar hakkında bilgi aldı. İtfaiyecilerin günlük görevleri ve karşılaştıkları zorluklara dair açıklamalar da yapıldı

Muhabir: Haber Merkezi