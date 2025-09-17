Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇORUM HABER’in kuruluş yıldönümünü kutladılar.

Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında şu ifadeleri kullandılar:

“Demokratik düzenin güçlenmesinde ve toplumsal bilincin gelişmesinde basının rolü tartışılmazdır.17 Eylül 1985 tarihinde yayın hayatına adım atan ve bugün ilimizin köklü medya kuruluşları arasında yer alan Çorum Haber Gazetesi; ilkeli yayın anlayışı, sorumluluk bilinci ve topluma değer katan yaklaşımıyla, Çorum’un ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olmuştur.

Kamuoyunun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşmasında üstlendiği misyonla saygın bir konuma ulaşan Çorum Haber Gazetesi’nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın serüveninde emeği geçen tüm yöneticilerine ve çalışanlarına başarılarının devamını diliyoruz.”