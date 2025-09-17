Çorum'da İlköğretim Haftası, Bekir Aksoy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve teekwondo gösterileri sahnelendi. Çocukların teekwondo gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Programın ardından, protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.





"Her çocuk bir fidan"

Programda konuşan İL Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, " Her çocuk bir fidan, tüm okullarımızda ilk ders ‘yeşil vatan’ temalı dersle başlamıştır. Bizler için yeşil vatan sadece doğa değil, aynı zamanda geleceğe olan borcumuzdur. Çocuklarımızı çevreye duyarlı, doğayı koruyan, kaynakları bilinçli kullanan bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle 2025-2026 eğitim-öğretim yılının tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Rabbim, Gazze’nin çocuklarına kendi milli marşlarını özgürce okuyabilecekleri bir vatanı bahşetsin. Dünyanın en şefkatli ve en merhametli milleti olan aziz Türk milletine de onlara yardım edebilmeyi ve destek olabilmeyi Rabbim lütfetsin. Bu duygu ve düşüncelerle İlköğretim Haftamızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Çorum'da binlerce öğrencinin ders başı yaptığını kaydeden Çorum Valisi Ali Çalgan da, "Bu yıl ilimizde 91 bin 530 öğrencimiz, 494 okulumuzda ve 4 bin 839 sınıfta eğitim görecek. Onlara rehberlik edecek olan 7 bin 453 öğretmenimiz ise çocuklarımızın bilgiyle donatılmış ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri için özveriyle görev yapacak" ifadelerini kullandı.