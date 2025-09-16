Anahtar Parti'nin Genel Merkezinden “Anahtar Buluşmalar” adıyla başlatılan etkinlik kapsamında, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Hakan Tanrıöver ve beraberindeki heyet Çorum’a gelecek.

Tanrıöver Çorum ziyaretinde kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtlayacak.

Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet yaptığı yazılı açıklama ile 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Çepni Mahallesi Fen Lisesi 3.Cadde'de yer alan Maya Cafe'de saat 09.00'da kahvaltı programı düzenleyeceklerini duyurdu. Kahvaltıya Genel Başkan Yardımcısı M.Hakan Tanrıöver ve beraberindeki heyetin de katılacağını belirten Müstet, Çorum basınını kahvaltıya davet etti.